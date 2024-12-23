Chido Kasırgası'nda Can Kaybı Artıyor
Mozambik'te 15 Aralık'tan bu yana etkili olan Chido Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü, felakette ölü sayısının 94'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 768 olduğunu bildirdi.
Mozambik'te Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü’nden (INGD) yapılan açıklamada, Chido Kasırgası'nın 15 Aralık'tan itibaren ülkenin Hint Okyanusu sahillerini vurduğu belirtildi.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği ve 768 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 52 sağlık ocağı, 89 kamu binası ve 250 okulun hasar gördüğü, 140 bin hanenin de kısmen veya tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Kaynak: DHA
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