Ayılar ve İnsanlar Arasında Gerginlik! Japonya'da Yasalar Gevşetildi

Japonya’nın kuzeyinden gelen bir haber, hem yerel halkı hem de yetkilileri alarma geçirdi. Akita vilayetinde bir süpermarket çalışanı, sabah mesaisine başladığında beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Bu misafir dev bir ayıydı. Ayı, marketin içine kadar girmiş ve çalışana saldırmıştı. Üç gün boyunca markette saklanan bu ayı nihayet bir tuzağa yakalanarak öldürüldü. Bu olay Japonya’da insanlarla ayılar arasında giderek artan tehlikeli karşılaşmaların son örneği oldu.

AYILAR ŞEHİRLERİ ZORLUYOR

Ayılar doğal yaşam alanlarının daralması ve yiyecek bulma güçlüğü nedeniyle daha sık yerleşim alanlarına iniyor. Kuzey Japonya’da meşe palamudu ve diğer temel besinlerin azlığı, ayıların ormanlardan kasaba ve şehirlere yönelmesine neden oluyor. Uzmanlar bu gıda kıtlığını iklim krizine bağlıyor. Ayrıca kırsal alanlardaki nüfusun azalması ve terk edilen tarım arazilerinin artması da ayıların yeni bölgeler arayışına girmesine yol açıyor.

Son bir yılda Japonya’da altısı ölümle sonuçlanan 219 ciddi ayı saldırısı kaydedildi. Bu süre içinde 9 binden fazla siyah ve kahverengi ayı itlaf edildi. Tokyo metropol bölgesinde ise yalnızca geçtiğimiz yıl 200’den fazla ayı görüldü.

YASALAR DEĞİŞİYOR

Japon hükümeti bu soruna çözüm bulmak için katı av yasalarını gevşetmeye karar verdi. Yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi planlanıyor. Artık nüfusun yoğun olduğu mahallelerde görülen ayılar için “acil durum atışı” yapma yetkisi lisanslı avcıların elinde olacak. Yeni düzenlemelerle birlikte avcıların olay yerinde bir polis memurundan izin almasına gerek kalmayacak. Bu yasa değişikliğinin 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AVCILARIN SAYISINDA AZALMA

Ancak Japonya’da avcılık yapmak eskisi kadar yaygın değil. 1975’te 500 binden fazla avlanma ruhsatı verilmişken, bu sayı 2020’de 218.500’e kadar düştü. Üstelik mevcut avcıların büyük bir kısmı 60 yaş ve üzerinde. Katı silah yasaları, mühimmat maliyetleri ve genç neslin avcılığa ilgi göstermemesi, bu mesleği giderek zayıflatıyor.

AYI NÜFUSU ARTIYOR

Japonya’daki ayı nüfusu ise hızla artıyor. 2012 yılında 15 bin civarında olduğu tahmin edilen Asya kara ayısı sayısı, bugün 44 bine ulaşmış durumda. Bu rakama, Hokkaido’da yaşayan yaklaşık 12 bin Ussuri boz ayısı dahil değil.

Akita’daki olaylar halk arasında ciddi bir korkuya neden olmuş durumda. Geçtiğimiz yıl bir adam garajında bir ayı bulduktan sonra kulağının bir kısmını kaybetti. Aynı yıl bir otobüs durağında birkaç kişi bir ayının saldırısına uğradı. Bu tür olaylar sıklaştıkça hükümetin attığı adımlar daha fazla tartışılmaya başlanıyor.

Japon halkı ayılarla insanların güven içinde bir arada yaşayabileceği bir çözüm arayışında. Ancak bu süreç, hem doğayı hem de insanları koruma dengesi gözetilerek dikkatle yönetilmeli.

Kaynak: Haber Merkezi