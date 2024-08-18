Bursa'da Karnı Acıkan Ayılar, Çöp Konteynerini Devirdi

Bursa'nın Uludağ yakınlarında kırsal alandaki yerleşim bölgesine gelen bir ayı, yiyecek bulabilmek için çöp konteynerini devirdi. Ayının yiyecek amacıyla devirdiği konteyneri karıştırması bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’ın Sarıalan bölgesine bir ayı yavrularıyla birlikte gelerek yiyecek aradı.

Gece geç saatlerde yerleşim bölgesine inen ayı ve yavruları, konteyneri devirip yiyecek aradı. Devirdikleri konteyneri karıştırıp buldukları yiyecekleri yiyen ayıların bu görüntüleri bir vatandaş tarafından kameraya alındı. Ayı ve yavruları bir süre bölgede gezindikten sonra ağaçlıklı alana yönelip, gözden kayboldu.

Kaynak: DHA