Bu Görsel Testteki Farklı Harfi 4 Saniyede Bulanlar Yüksek Zekaya Sahip

Zeka ve dikkat testleri arasında en sevilenlerden biri de, aynı obje ve sayıların yer aldığı görsellerden farklı olanı bulmak. Uzmanlar tarafından hazırlanan bu görselde sıralanmış bir dizi S harfinin yanı sıra, farklı bir harf daha bulunuyor. Yüksek IQ sahibi insanların kısa sürede bulduğu bu harfe dikkatlice bakın.

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Bu Görsel Testteki Farklı Harfi 4 Saniyede Bulanlar Yüksek Zekaya Sahip

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve zeka ile dikkat ölçmeye yaradığı belirtilen testler yardımıyla beyninizi eğlenceli şekilde çalıştırmak mümkün. Aynı nesnelerin yer aldığı bir görselde saniyeler içerisinde farklı olanı bulmak, sizin hem ne kadar dikkatli hem de ne kadar zeki olduğunu gösterebilir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastaları için sıklıkla başvurulan bu testlerden başarıyla geçmek için güçlü bir dikkatiniz ve odaklanma yeteneğiniz olmalı. Bu testte de zekası ortalamanın üzerinde olanlar, 4 saniye içinde farklı olan harfi bulabiliyor.

S HARFİNİ 4 SANİYE İÇERİSİNDE BULABİLDİNİZ Mİ?

Birbirine benzeyen harfler, farklı olanı saklıyor. Bu görsel zeka testinde de S harfleri, kendilerine benzeyen bir harfi saklıyor. Beyninizin seviyesini kanıtlamak için bu IQ testini sadece 4 saniyede görebilir misiniz?

Boş zamanınızda çözebileceğiniz ve size şahane bir eğlence alternatifi sunan bu görsel zeka testinde, pembe bir zeminde mor harfler sıralanıyor. S harflerinin sakladığı harf ne? Gizli harfi 4 saniyede görebilecek misiniz? Sürenizi başlatacağız.

Bu Görsel Testteki Farklı Harfi 4 Saniyede Bulanlar Yüksek Zekaya Sahip - Resim : 1
Sadece 4 saniyede S harflerinin arasındaki gizli harfi bulmalısınız. Dikkat yeteneğiniz ve odaklanma gücünüz ne kadar iyiyse cevabı o kadar çabuk bulabilirsiniz.

Beyin hücrelerinizin çalışmasını sağlayan ve karşılığında beyin için bilişsel yeteneklerinizi artıran faydalı bir egzersizdi. Peki cevabı bulabildiniz mi?

Doğru cevabı 4 saniyede bulanları tebrik ederiz. İşte bulamayanlar için doğru cevap...

Bu Görsel Testteki Farklı Harfi 4 Saniyede Bulanlar Yüksek Zekaya Sahip - Resim : 2
S harflerinin arasında bir Z harfi vardı. Ekranın sağ alt köşesindeki Z harfini, mavi kutucuğun içinde rahatça görebilirsiniz.

Görsel zeka testlerini düzenli olarak çözerek, beyin gelişiminize daha fazla katkıda bulunabilirsiniz.

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