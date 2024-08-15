Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak

Evde yemek yaparken kullandığınız yağ şişeleri zamanla yağ kalıntılarıyla dolabilir ve temizlenmesi oldukça zor olabilir. Ancak endişelenmeyin, çözüm basit! Yağ şişelerinizi pırıl pırıl yapmanın etkili bir yolu var.

Yağ şişeleri, hemen her mutfak tezgahının baş köşesinde yer alıyor. Dolayısıyla bu şişelerin her zaman temiz görünmesi de önemli. Doldururken ya da boşaltırken taşan yağları temizlemek, pek çok kişi için şüphesiz kabus gibi bir durum. Halbuki bunun çözümü son derece basit. Peki, yağ şişelerini kolayca temizleyebileceğiniz yöntemleri öğrenmeye hazır mısınız?

KARBONAT İLE YAĞ ŞİŞELERİ ARTIK PIRIL PIRIL



Karbonatın temizlik konusundaki etkileri malum. Böylesine etkili bir malzemeyi yağ şişelerinde de kullanmazsak olmaz! Peki, karbonat ile yağ şişeleri nasıl temizlenir? İşte, böyle:

- İlk etapta yağ şişesini bulaşık deterjanı ve su ile ufak çaplı olacak şekilde temizleyin.

- 1 yemek kaşığı karbonatı, şişenin içine boşaltın.



- Ardından şişenin içine bir miktar sıcak su ilave edin.

- Şişeyi iyice çalkalayın.

- Sonra da su ile güzelce durulayın.

YAĞ ŞİŞELERİNİ TEMİZLERKEN KAHVE TELVESİNİ DE DENEYİN

Evet, yanlış duymadınız! Kahve telvesi ile yağ şişelerini tertemiz yapmak mümkün. Üstelik kahvenin türü de önemli değil. Her çeşit kahvenin telvesi ile bu işlemi yapabilirsiniz:



- Yarım çay bardağına denk gelecek kahve telvesini 2 bardak su ile iyice karıştırın. Bu oranı şişenin ebadına göre kendiniz de belirleyebilirsiniz.

- Elde ettiğiniz karışımı şişenin içine dökün.

- Ardından yağ şişesini güzelce çalkalayın.



- Sonrasında iyice yıkayıp kurumasını bekleyin.

PİRİNÇ VE DETERJAN İLE YAĞ ŞİŞESİNİ TEMİZLEMEYE NE DERSİNİZ?

Pirinç ve deterjan da yağ şişesini temizleme konusunda son derece başarılı. Üstelik bu malzemeler ile temizlik işlemini yapmak oldukça kolay. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli:

-Şişenin içine yarım çay bardağı pirinç koyun.

- Bir miktar bulaşık deterjanını şişeye ilave edin.

- Ardından 2 tatlı kaşığı tuz koyun.

- Tüm bunları ekledikten sonra şişenin yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edin.

- Şişeyi 5 dakika kadar çalkalayın.

- Su ılık hâle geldikten sonra şişeyi güzelce yıkayıp durulayın.

- İşte, bu kadar basit!

Kaynak: Yeniçağ