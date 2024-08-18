Erzurum’da 15 Ürün Coğrafi İşaret İçin Bekliyor

Erzurum sahip olduğu 55 coğrafi işaretli ürünle ülke sıralamasında 3. sırada yer alıyor. 15 ürün tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan onay için bekliyor.

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Erzurum’da 15 Ürün Coğrafi İşaret İçin Bekliyor

Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor. Tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti olan coğrafi işaret son yıllarda rağbet görüyor. Erzurum 55 coğrafi işaretli ürünüyle Gaziantep ve Konya’dan sonra listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

Erzurum’da coğrafi tescil yapılması için son olarak Palandöken Kaymakamlığı tarafından “Erzurum Geven Balı” ile ilgili başvuru yapıldı. Erzurum’da coğrafi işaretli ürün sayısı 55 ve bunlardan 43’nün başvurusu ETB (Erzurum Ticaret Borsası) tarafından gerçekleştirildi. Erzurum adına halen Türk Patent ve Marka Kurumu’nda 15 ürün coğrafi işaret almak için sırada bekliyor. Bu başvurulardan 9 adedi yine ETB tarafından yapıldı. Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar Peyniri, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı, Bardız Kilimi, Erzurum İspir Gobdini, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Burması/Erzurum Burma Bileziği, Hınıs Köftesi, Erzurum Babaanne Pastası (Erzurum Pastası), Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi ve Erzurum Patates Boranisi.

Kaynak: AA

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