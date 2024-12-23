Kan Donduran 'Şaka' Hayatını Bitirdi! Ünlü TikTok Fenomeni Tutuklandı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok'un yüksek takipçili kullanıcılarından, "Wolfie Kahletti" olarak bilinen Charles Smith, ABD'nin Arizona eyaletindeki bir Walmart mağazasında yaptığı korkunç "şaka" nedeniyle tutuklandı.

İddiaya göre 27 yaşındaki Smith, 19 Aralık'ta TikTok hesabı için bir "şaka" videosu çekmek adına Walmart mağazasına gidip bir kutu böcek ilacı aldı ve ücretini ödemedi. Ardından market kısmındaki taze sebze, meyve ve et ürünlerine içinde pestisit bulunan spreyi sıktı. Polis, şu anda silinmiş olan TikTok videosunda Smith'in pestisiti alıp yiyeceğin üzerine sıkarken kendisini kaydettiğini bildirdi.

Mesa Polis Departmanı, “Dedektifler, Tempe Polis Departmanı'nın da yardımıyla yaptıkları araştırma sonucunda Smith'in şüpheli olduğunu tespit etti. Mesa Polisi Smith ile temasa geçti ve şüpheli kendi isteğiyle teslim oldu" bilgisini paylaştı.

BİRÇOK SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Charles Smith, şu anda cezai hasar, tehlike yaratma ve hırsızlık suçlamalarının yanı sıra 6. sınıf bir ağır suç olan (Arizona'daki en hafif ağır suç) zehir sokma ile suçlanıyor. Mahkeme kayıtları, Smith'in kendisini “trol” olarak adlandırıp TikTok'ta sık sık kargaşa yaratmaya yönelik "şakalar" yaptığını belirtti.

Smith'in TikTok videoları düzenli olarak bir milyondan fazla görüntülenme alırken, bazılarının görüntülenme sayısının 12 milyona kadar çıktığı fark edildi. Mahkeme kayıtlarına göre Smith, TikTok'tan ayda 6 bin ila 10 bin dolar arasında para kazanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi