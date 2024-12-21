Arnavutluk'tan TikTok'a 1 Yıllık Yasak: 'Pislik ve Çamurdan İbaret'

Geçtiğimiz Kasım ayında 14 yaşındaki bir öğrencinin okulun yanında çıkan kavgada öldürülmesi sonrası olayın TikTok’ta başladığı tespit edilmiş ve sosyal medyada cinayete destek veren çocukların olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olaydan sonra Arnavutluk hükümeti TikTok’a karşı yeni önlem almaya karar verdi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "TikTok'u 2025 yılının başından itibaren 1 yıllığına herkesin erişimine kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok olmayacak" dedi.

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Arnavutluk'tan TikTok'a 1 Yıllık Yasak: 'Pislik ve Çamurdan İbaret'

Arnavutluk'ta Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a yönelik adım atılıyor. Başbakan Edi Rama, bugün başkent Tiran'da ülke genelinden öğretmenler, öğrenci velileri ve psikologlar ile gerçekleştirdiği toplantıda TikTok'u 2025 yılının başından itibaren bir yıllığına yasaklayacaklarını duyurdu. TikTok için “mahallenin serserisi” tanımlamasına başvuran Rama, “Bu serseriyi, bir yıllığına mahalleden kovacağız. TikTok'u 1 yıllığına herkesin erişimine kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok olmayacak” dedi.

'TİKTOK, SADECE PİSLİK VE ÇAMURDAN İBARET'

Rama, başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarını okul içinde ve dışında gençler arasında şiddeti körüklemekle suçladı. Rama ayrıca, Arnavutluk hükümetinin öğrencilerin eğitimine destek olacak ve velilerin çocuklarının gidişatını takip edebilecekleri programlar başlatacağını duyurdu. Rama, “TikTok, Çin'de öğrencilerin nasıl kurslar alabileceği, doğayı nasıl koruyacakları, geleneklerine nasıl sahip çıkacaklarını öne çıkarıyor. Diğer yandan Çin'in dışında TikTok, sadece pislik ve çamurdan ibaret. Böyle bir şeye neden ihtiyacımız olsun?” şeklinde konuştu.

TARTIŞMALAR KAVGA İLE BAŞLAMIŞTI

Arnavutluk'ta TikTok'un yasaklanmasına ilişkin tartışmalar, kasım ayında Tiran'da bir okulun yanında çıkan kavgada 14 yaşındaki bir öğrencinin bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında başlamıştı. Arnavutluk medyasındaki haberlere göre olay, sosyal medyada yaşanan tartışma sonrasında meydana gelmişti ve TikTok'ta cinayete destek veren çocukların da videoları ortaya çıkmıştı.

BİRÇOK SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Dünya genelinde bir milyarı aşkın aktif kullanıcısı olan TikTok, ABD'de casusluk suçlamaları, Avrupa Birliği ülkesi Romanya'da ise seçim sonuçlarının aşırı sağcı bir cumhurbaşkanı adayının lehine etkilenmesine yönelik bir teşebbüse platform oluşturma suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

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Kaynak: İHA

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