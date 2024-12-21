Otobüs Uçuruma Yuvarlandı! 10 Ölü, 4 Yaralı

İran’da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kazada ölü ve yaralı sayısında artış olabileceği belirtildi.

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Otobüs Uçuruma Yuvarlandı! 10 Ölü, 4 Yaralı

İran’ın Loristan eyaletinde bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. İran Kızılay Loristan Eyaleti Müdürü Muhammed Gademi olayla ilgili yaptığı açıklamada, Huzistan eyaletinden Kirman kentine gitmek üzere yola çıkan 40 kişilik yolcu otobüsünün Andimeşk-Poldohter kara yolunda kaza yaptığını belirtti.

Kazanın yerel saatle 12.39’da meydana geldiğini ifade eden Gademi, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edildiğini belirten Gademi, olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü ve yaralı sayısında artış olabileceğini ifade etti. Gademi kaza ile ilgili soruşturmanın da devam ettiğini aktardı.

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Kaynak: İHA

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İran Otobüs Trafik
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