Duygulandıran Fotoğraf: İran Lideri Gözyaşlarına Boğuldu

Trafik kazasında eşi ve bir oğlunu kaybeden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, eşinin fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğuldu. Yıllar önce vefat eden eşinin fotoğrafını görünce gözyaşlarına hakim olamayan Pezeşkiyan, "Çok zor. Özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayım" diyerek kürsüden indi.

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İran devlet televizyonuna göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansa katıldı. Konuşmacı olarak kürsüye çıkan Pezeşkiyan, sinevizyonda vefat eden eşinin fotoğrafını görünce duygulandı ve göz yaşlarına hakim olamadı.

SAHNEDE DAHA FAZLA DURAMADI...

Pezeşkiyan, "Çok zor. Özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayım" diyerek kürsüden indi.

Duygulandıran Fotoğraf: İran Lideri Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 1

Pezeşkiyan tıp fakültesinde okurken, aynı okulda tahsil gören eşi Fatime Mecidi'yle tanıştı. 1993 yılında trafik kazasında eşi ve bir oğlunu kaybetti. Bir daha evlenmeyen Pezeşkiyan, geriye kalan 2 oğlu ve bir kızını tek başına büyüttü.

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Kaynak: AA

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İran Trafik kazası
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