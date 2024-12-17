İran'da 'Doğal Gaz' Krizi! Sanayi Bölgeleri Durdu

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, başkent Tahran'da "18. Genç Üreticiler ve Yöneticiler Festivali"nde konuştu. Ülkedeki doğal gaz yetersizliğini işaret eden Kaimpenah, "Ülkenin kuzeyi, kuzeydoğu ve kuzeybatısında insanlar üşümesin diye sanayi bölgelerinin büyük bir kısmını tatil etmek zorunda kaldık" diye konuştu.

ÜRETİM İHTİYACI KARŞILAMIYOR

İran'da doğal gaz ihtiyacının 945 milyon metreküp olmasına rağmen yaklaşık 840 milyon metreküp üretildiğini vurgulayan Kaimpenah, "Normal hava koşullarında günlük yaklaşık 100 milyon metreküp enerji açığımız var. Ülkenin 945 milyon metreküp doğal gaz ihtiyacının 620 milyon metreküpten fazlası yalnızca hane halkı, ticari işletmeler ve küçük sanayiler tarafından tüketiliyor" dedi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran da 34 trilyon metreküple en fazla gaz rezervlerine sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA