HTŞ 'Atadı'... Halep Valisi Türkiye'de Okumuş

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ülkenin geleceğini şekillendirecek adımlar hızla atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ülkenin önemli kentlerinden Halep için kritik bir atama gerçekleştirildi. Şehrin yeni valisi olarak Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye’nin Genel Komutanı Azzam Garib seçildi.

Azzam Garib sadece askeri kariyeriyle değil, aynı zamanda eğitim geçmişiyle de dikkat çeken bir isim. Halep Tıp Fakültesi'nden 2007 yılında diş hekimi olarak mezun olan Garib 2019’da Bingöl Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans yaparak eğitimine devam etti. Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabilmesi ve Türk kültürüne olan yakınlığı bu atamayı daha da manidar kılıyor.

AZZAM GARİB KİMDİR?

2011 yılında Esad yönetimine karşı başlayan halk ayaklanmasına ilk katılanlardan biri olan Garib, kısa sürede Suriye İç Savaşı'nın önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Cephe Şamiye’nin çeşitli kademelerinde görev alan Garib, 2016 yılında örgütün Genel Komutanlığı’na atandı. O tarihten bu yana, Halep ve çevresinde etkin bir liderlik sergileyerek halkın güvenini kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi