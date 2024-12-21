HTŞ Lideri Colani'den ABD'ye Çağrı: Yaptırımları Kaldırın

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed el Colani'nin (Ahmed el Şara), ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyetle 20 Aralık Cuma günü yaptığı görüşmenin ardından görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Colani, dün başkent Şam'da gerçekleştirilen görüşmede, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

27 Kasım'da Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusuna saldırı başlatarak Esad yönetimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı'nın açıklamasında, Leaf başkanlığındaki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, HTŞ lideri Colani, muhataplarına Suriye'nin her düzeyde toparlanması ve yeniden canlanmasının sağlanması konusunda destek çağrısı yaptı.

'HALKIN YENİ BİR DÖNEME İHTİYACI VAR'

Suriye halkının tüm bölgesel taraflara eşit mesafede durduğunu söyleyen Colani, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi. Suriye halkına savaşın ve çatışmaların yarattığı yıkımdan kurtulma fırsatı tanınmasının önemli olduğunu belirten Colani, halkın Beşar Esad yönetiminden kurtularak bölgeyi kaos ve yabancı müdahalelerden korumada önemli rol oynadığını dile getirdi.

Halkın savaş ve çekişmelerden uzak yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu ifade eden Colani, savaş suçlularının ve 'eski rejimin sembollerinin' adalet önüne çıkarılması ve kendilerinden hesap sorulmasının gerekliliğini vurguladı.

Colani, ayrıca Suriye'nin yeni döneminde uygulanacak kurumsallaşma ve kalkınma programının tanıtıldığı görüşmede, Suriye'nin bölgesel barışın sağlanmasında ve komşu ülkelerle stratejik ortaklıklar kurulmasında önemli rol oynayacağının altını çizdi.

ABD DESTEĞİNİ YİNELEDİ

ABD heyeti de "Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması ve Esad yönetiminin yıkılması" dolayısıyla tebriklerini iletti. Suriye halkına ve yeni Suriye yönetimine desteğini yineleyen heyet, ABD'nin çözülmesi gereken sorunlar ve zorluklar karşısında Suriye'nin yanında olacağını belirtti.

Heyet özellikle 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki meseleler' gibi konularda, istikrarı güçlendirme, ekonomik büyümeyi teşvik etme ve tüm Suriye halkının bileşenlerini kapsayıcı temsil sağlamaya yönelik atılan somut adımlara destek verdiğini kaydetti. ABD vatandaşı Travis Timmerman da dahil olmak üzere tutukluların serbest bırakılması çabalarını takdir eden heyet, Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice için sürdürülen arama çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Heyet mevcut dönemin iyi yönetilmesini ve Suriye Savunma Bakanlığı ile Birleşik Suriye Ordusu'nun oluşturulmasına yönelik atılan yapıcı adımları da takdir ettiğini belirtti. Her iki taraf yaşananları Suriye halkı için 'tarihi bir zafer' olarak tanımladı. Suriye'de Esad yönetiminin sona ermesinin ardından ilk kez bir ABD heyeti dün Şam'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA