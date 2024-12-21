Suriye'deki Yeni Hükümet Dünya Arenasına Çıkıyor

Esad’ın devrilmesinin ardından geçici hükûmet ilk adımlarını atıyor. Esad Hasan el-Şibani, Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı olarak atanırken, yeni yönetim uluslararası diplomasiye hazırlanıyor.

Saffet Yalçın Saffet Yalçın
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Suriye'deki Yeni Hükümet Dünya Arenasına Çıkıyor

Suriye yıllardır süren iç savaşın ardından yeni bir dönemin eşiğinde. Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin üzerinden yalnızca iki hafta geçerken, ülke uluslararası diplomasi trafiğine yeniden girmeye hazırlanıyor. Suriye'nin geçici hükûmeti, bu değişimin bir parçası olarak yeni Dışişleri Bakanı'nı atadı. Suriye resmi haber ajansı SANA, Esad Hasan el-Şibani'nin bu kritik göreve getirildiğini duyurdu.

Suriye iç savaşın yıkıcı etkilerinin ardından uluslararası arenada yeniden kabul edilmek için büyük bir diplomatik çaba içinde. Bu atama yeni yönetimin uluslararası ilişkilerdeki etkinliğini artırma amacını taşıyor. SANA, el-Şibani’nin atanmasının “Suriye halkının barış ve istikrar getirecek uluslararası ilişkiler kurma arzusuna yanıt olarak” yapıldığını belirtti. Bu yalnızca bir görevlendirme değil, aynı zamanda Suriye’nin uluslararası toplumla yeniden ilişki kurma yolunda bir adım olarak yorumlandı.

Suriye'deki Yeni Hükümet Dünya Arenasına Çıkıyor - Resim : 1

'BİR ÇATIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ'

Yeni Suriye hükümetinin fiili lideri Muhammed Colani, iktidara geldiğinden bu yana aktif bir diplomasi yürüterek, dünyanın çeşitli köşelerinden üst düzey temsilcilerle temas kuruyor. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye temsilcisiyle, ABD'li diplomatlar ve diğer yabancı heyetlerle yaptığı görüşmeler Colani’nin uluslararası ilişkilere önem verdiği imajını çiziyor.

Colani yeni yönetimin temel hedefinin ülkenin yeniden inşa edilmesi ve ekonomik kalkınmasının sağlanması olduğunu vurgularken “Bir çatışmaya girmekle ilgilenmiyoruz” diyerek barışçıl bir yaklaşımı benimsediğini savundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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