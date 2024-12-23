Trump O İddialara Ateş Püskürdü! 'Elon Musk Asla ABD Başkanı Olamaz'

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, başkanlığı Elon Musk'a devrettiği iddialarını sert bir dille yalanladı. Bunun siyasi rakiplerinin ortaya attığı bir yalan olduğunu söyleyen Trump, Musk'ın ABD'de doğmadığı için başkan olmayacağını söyledi.

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Trump O İddialara Ateş Püskürdü! 'Elon Musk Asla ABD Başkanı Olamaz'

ABD’de 5 Kasım'da başkan seçilen Donald Trump, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te bir konuşma yaptı. Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirdiği Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’a "başkanlığı devrettiğine" ilişkin iddialara tepki gösterdi.

Yönetimde Musk'ın etkisinin arttığına ilişkin iddiaların siyasi rakiplerinin ortaya attığı bir "uydurma" olduğunu söyleyen Trump, başlanlığı ona devretmediğini vurguladı ve Musk'ın ABD'de doğmadığına, bu nedenle başkanlık yapmaya uygun olmadığına dikkat çekti.

ABD'de bütçe tasarısına ilk eleştiri Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'na eş direktör seçilen Musk'tan gelmiş, bunun üzerine Musk'ın etkisinin arttığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Trump O İddialara Ateş Püskürdü! 'Elon Musk Asla ABD Başkanı Olamaz' - Resim : 1

ABD'DE BÜTÇE KRİZİ

ABD Kongresi, 1 Ekim'de başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı. ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

Bu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı üzerinde hafta başında anlaşmıştı. Ancak Trump, üzerinde uzlaşılan geçici bütçe tasarısını "saçma ve olağanüstü şekilde pahalı" olarak nitelendirerek karşı çıkmış ve Kongre üyelerini tasarıyı reddetmeye çağırmıştı.

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Kaynak: AA

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