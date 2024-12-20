AB'den Gürcistan İçin Kritik 'Vize' Kararı

AB Komisyonu, AB yanlısı gösterilere sert müdahalede bulundukları için Gürcü diplomatlara yönelik vize serbestisinin askıya alınmasını talep etti. Sundukları teklifi AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu.

AB'den Gürcistan İçin Kritik 'Vize' Kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB yanlısı barışçıl gösterilere şiddetle karşılık verdiklerini gerekçe göstererek Gürcü diplomatlara vize serbestisinin askıya alınması için teklif sundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gürcü halkı, hükümetin AB yolunu durdurma kararını protesto ediyor. Barışçıl protestolara polis şiddetiyle karşılık verildi. Bugün Gürcü diplomatlar için vize kısıtlamaları öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

AB'den Gürcistan İçin Kritik 'Vize' Kararı - Resim : 1

Von der Leyen, Gürcistan yönetimine hitaben, "Kendi halkınıza zarar vermeyi bırakın." mesajını paylaştı.

Gürcistan'da halk 23 gündür, hükümetin AB ile müzakereleri erteleme kararına karşı protestolarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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