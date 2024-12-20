AB'den O Ülkeye 1 Milyar Euroluk Destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mali desteğe ihtiyacı olan Mısır'ın gereken şartları yerine getirdiğini belirterek, makro finansal yardım paketi göndereceklerini açıkladı. Komisyon, ödemenin birkaç güne kadar yapılacağını bildirdi.

Mali desteğin, Mısır'ın finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamasına ve makroekonomik istikrarı sağlamasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, 4 milyar avroluk ikinci destek konusunda da AB kurumları arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

AB Komisyonu, mart ayında Mısır'a toplam 5 milyar euro tutarında bir mali yardım teklifi hazırlamıştı.

'1 MİLYAR EURO ÖDEYECEĞİZ'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Mısır'a reform gündemine eşlik etmesi için 1 milyar euro ödeme kararı aldık" ifadesini kullandı.

Bu yıl Kahire'de AB ile Mısır arasında imzalanan stratejik ve kapsamlı ortaklık anlaşmasını hayata geçirdiklerine işaret eden von der Leyen, Mısır ekonomisine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA