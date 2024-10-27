Gürcistan'da Muhalefet Partileri Seçim Sonuçlarını Tanımıyor

Gürcistan'da dün düzenlenen genel seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin yüzde 53,9 oranında oyla kazandığının açıklanması muhalefetten tepki gördü. Akhali, Girçi Daha Çok Özgürlük ve Droa Partilerinin oluşturduğu Değişiklik için Koalisyon bloğunun lideri Nika Gvaramia MSK'nın açıkladığı sonuçlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Gürcistan'da iktidarın zorla ele geçirilmesi gerçekleşti, bu bir devlet darbesidir. Gürcü Hayali anayasa darbesinin yazarıdır ve bu eylemi nedeniyle Gürcistan yasalarına uygun bir şekilde mutlaka hesap verecektir” dedi.

'BURASI RUSYA, VENEZUELA DEĞİL, BURASI GÜRCİSTAN'DIR'

Gürcü Hayali Partisi’nin muhalefetin zaferini tanımak zorunda kalacağını kaydeden Gvaramia, “Bu çalınmış seçimlerdir, iktidarın zorla ele geçirilmesidir ve Gürcistan'da anayasa darbesidir. Bu olmayacak. Burası Rusya değil, burası Venezuela değil, burası Gürcistan'dır. Artık iktidarla konuşmuyoruz, hiç kimseyle konuşmuyoruz. Biz seçmenlerimize ve Gürcü halkına sesleniyoruz. Bu seçimlerin sonuçlarını tanımıyoruz, bu seçimler çalınmıştır, iktidarın zorla ele geçirilmesidir ve anayasa darbesidir” ifadelerini kullandı.

'BİZ BU ÇALINMIŞ SONUÇLARI TANIMAK NİYETİNDE DEĞİLİZ'

Eski Cumhurbaşkanı Mikhail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşik Milli Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Tina Bokuchava da, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı. Bokuchava, “Biz bu çalınmış, ele geçirilmiş sonuçları tanımak niyetinde değiliz. Ülkemizin Avrupa geleceğini geri getirmek için hiçbir zaman olmadığı kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Bokuchava, uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan çıkış anketlerinin “pro-Avrupa, pro-batıcı muhalefetin” zaferini gösterdiğini vurguladı. Merkez Seçim Komisyonu'nun Bidzina İvanişvili'nin “kirli siparişini” yerine getirdiğini iddia ederek, "Bu çalınmış, ele geçirilmiş seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz ve bu çalınmış sonuçları tanımak niyetinde değiliz” dedi.

'SEÇİMLER TAMAMEN SAHTELEŞTİRİLDİ, HALKIN SESİ GASBEDİLDİ'

Güçlü Gürcistan koalisyonunun lideri Mamuka Khazaradze ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerde özel bir operasyon düzenlendiğini iddia ederek, “Bidzina, KGB'nin özel operasyonunu gerçekleştirdi. Seçimler tamamen sahteleştirildi, halkın sesi gasbedildi ve ülke Rusya'ya hazırlanıyor. Bu olmayacak. Bu sahtekarlığı asla kabul etmeyeceğim, asla” ifadelerini kullandı.

'BU SEÇİMLERİN MEŞRUİYETİ HALA BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR'

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kameralar karşısına geçerek değerlendirmelerde bulunan Eski Başbakan ve Gürcistan İçin Gakharia Partisi Genel Başkanı Giorgi Gakharia, “Bu seçimlerin meşruiyeti ya da gayri meşruiyeti hala belirsizliğini koruyor. Bu konuda henüz kimse bir karar vermedi ve süreç kolay olmayacak. Eğer Gürcü Hayali, MSK'nın sonuçları açıklamasıyla bu seçimlerin meşru sayılacağını düşünüyorsa, elbette ki, durum böyle değil” diye konuştu.

'BİZ BU FİLMİ 2020'DE İZLEDİK'

Başbakan İrakli Kobakhidze ile muhalefet partilerinin tepkileri üzerine ortak basın toplantısı düzenleyen Gürcü Hayali Partisi'nin Siyasi Konsey Üyesi Şalva Papuaşvili ise, “Mevcut verilere göre parlamentoda 89 sandalyemiz olacak. Elbette parlamento, muhalefet olmadan da toplanacak ve biz bu filmi 2020'de de izledik. Bu, onlar tarafından ilk kez yapılan bir eylem değil” dedi.

'HİÇBİR ŞÜPHE OLMADIĞINI AÇIKÇA ORTAYA KOYDU'

Başbakan İrakli Kobakhidze ise, “Uluslararası gözlemcilerin basın toplantısı, seçimlerin meşruiyeti konusunda hiçbir şüphe ve soru işareti olmadığını açıkça ortaya koydu. Bu seçimlerin rekabetçi olduğu vurgulandı. Genel değerlendirme, seçimlerin rekabetçi olduğunu ve tüm yönleriyle seçim ilkelerine uygun olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda parlamentonun ilk oturumu belirlenecek ve ülkenin istikrarlı gelişimi ile tüm vatandaşlarımızın temel çıkarı olan süreç devam edecek” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA