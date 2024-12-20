227 Yolcu ile Kaybolan Uçak İçin Yeni Hamle! 10 Yıllık Gizem Çözülecek mi?

Mart 2014 yılında Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan yolcu uçağı MH370, 227 yolcu ve 12 mürettebatla birlikte kayboldu. Uçağın enkazını bulma çabaları sonuç kalırken, olay havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birine dönüştü.

ENKAZ İÇİN 70 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Malezya hükümeti, yıllarca bulunamayan uçağa ilişkin yeni bir adım attı. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağı için yeniden arama çalışmalarına başlanması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

15 BİN KİLOMETREKARELİK ALAN İNCELENECEK

Bakan Loke, hükümetin ABD merkezli deniz keşif firması Ocean Infinity ile uçağın enkazını bulmak amacıyla 70 milyon dolarlık bir anlaşmayı prensipte kabul ettiğini duyurdu.

Bakan Loke, anlaşmanın özel şartları üzerinde görüşmelerin sürdüğünü ve bu şartların gelecek yılın başlarında netleşeceğini ifade etti. Yeni aramanın Güney Hint Okyanusu'ndaki 15 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayacağı belirtildi.

Öte yandan Ocean Infinity’in 2018 yılında benzer bir düzenleme ile yaptığı arama çabası üç ay sürmüş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kaynak: DHA