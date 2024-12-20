Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Fesih Kararını 27 Aralık'ta Verecek
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis’i feshetme kararını 27 Aralık'ta vereceğini açıkladı. Steinmeier, son birkaç gündür hükümet için sağlam bir parlamento çoğunluğu sağlanıp sağlanamayacağı konusunda Federal Meclis’teki partilerin grup başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, birkaç gündür hükümet için sağlam bir parlamento çoğunluğu ihtimalinin kalmadığından emin olmak amacıyla Federal Meclis’teki partilerin grup başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.
KARAR 27 ARALIK'TA
Steinmeier, Anayasa'nın 68’inci maddesi uyarınca 27 Aralık'ta Alman Federal Meclisi’nin feshedilmesine ilişkin kararı vermeyi amaçladığını kaydetti.
Kaynak: DHA