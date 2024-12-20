Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Fesih Kararını 27 Aralık'ta Verecek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, birkaç gündür hükümet için sağlam bir parlamento çoğunluğu ihtimalinin kalmadığından emin olmak amacıyla Federal Meclis’teki partilerin grup başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

KARAR 27 ARALIK'TA

Steinmeier, Anayasa'nın 68’inci maddesi uyarınca 27 Aralık'ta Alman Federal Meclisi’nin feshedilmesine ilişkin kararı vermeyi amaçladığını kaydetti.

Kaynak: DHA