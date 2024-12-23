Trump Dönemine İlginç Hazırlık! Hapishaneler Ticarethaneye Dönüşebilir

ABD'de gözaltı hizmeti veren özel hapishaneler ve diğer şirketler, Donald Trump'ın “Amerikan tarihindeki en büyük yerel sınır dışı etme operasyonu” olarak nitelendirdiği planlarından kâr sağlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda şirketler, mevcut tesislerindeki gözaltı kapasitesini artırmanın yanı sıra, göçmenleri barındırabilecek yeni binalar ve alanlar arıyor.

Bazı yöneticiler, aileleri ya da refakatsiz çocukları gözaltına alma gibi tartışmalı sorumlulukları üstlenme olasılıklarını değerlendirirken, diğerleri ise yeni personel alımı yapmaya ve hükümetle ilişkilerini güçlendirmek için lobicileri işe almaya odaklanmış durumda.

Özel hapishane şirketi GEO Group’un yönetim kurulu başkanı George Zoley, seçimlerden birkaç gün sonra yaptığı bir açıklamada, “Bu bizim için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat” diyerek yatırımcılarını heyecanlandırdı.

'TRUMP'IN PLANLARI'

Trump’ın vaat ettiği ölçekte bir sınır dışı operasyonu, ABD hükümeti için milyonlarca kişinin tespit edilmesi, yakalanması, gözaltına alınması, yargılanması, taşınması ve nihayetinde sınır dışı edilmesini içeren devasa bir lojistik süreç anlamına geliyor.

Trump, ilk başkanlık döneminde de benzer vaatlerde bulunmuştu. Ancak Göç Politikası Enstitüsü’ne göre, Trump yönetimi altında ABD’de yasadışı olarak yaşayan yaklaşık 935 bin kişi sınır dışı edilmişti ki bu, Barack Obama dönemindeki rakamlardan daha düşüktü.

Öte yandan, Joe Biden yönetiminde bu yıl 271 bin kişinin sınır dışı edilmesiyle son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Biden’ın başkanlık döneminde toplam sınır dışı edilen kişi sayısı ise yaklaşık 545 bin olarak kaydedildi.

100 BİN YATAK KAPASİTESİ ŞART

Trump’ın sınır dışı operasyonlarını yürütmesi planlanan Tom Homan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı’nın (ICE) en az 100 bin göçmeni gözaltına alabilecek kapasiteye ulaşması gerektiğini belirtti. ICE’nin şu anki kapasitesi ise 41 bin 500 yatakla sınırlı.

Göçmen hakları savunucusu Amerikan Göçmenlik Konseyi, yılda bir milyon kişinin sınır dışı edilmesinin toplam maliyetinin yaklaşık 88 milyar dolar olacağını öngörüyor. Bu maliyet, tutuklama, gözaltı, yasal işlemler ve sınır dışı sürecini kapsıyor. ABD’de hâlihazırda 11 milyon belgesiz göçmen bulunduğu tahmin ediliyor.

ŞİRKETLER GELİR BEKLENTİSİNDE

GEO Group’un CEO’su Brian Evans, şirketin mevcut kapasitesini iki katına çıkarabileceğini ve yıllık gelirlerinin 400 milyon doları aşabileceğini ifade etti. Şirket, karayolu ve havayoluyla göçmen taşımacılığı yaparak yüz binlerce kişiyi sınır dışı edebileceklerini belirtti. Ayrıca, GEO Group’un elektronik takip sistemleri ile mahkeme tarihlerini bekleyen göçmenlerin izlenmesinde kapasitesini artırmayı hedeflediği bildirildi.

ICE’nin gözaltı merkezlerinde bir diğer önemli oyuncu olan CoreCivic şirketi de benzer hazırlıklar içinde. CEO Damon Hininger, kullanılmayan tesisleri tekrar devreye sokarak kapasiteyi hızla 25 bin yatağa çıkarabileceklerini ifade etti. Ayrıca, CoreCivic’in Trump yönetimiyle acil durum emirlerini görüşerek, yeni tesislerin hızlıca devreye alınması için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Hininger, refakatsiz çocukların gözetiminde tartışmalı geçmişleri olmadığını vurgulasa da, gerektiğinde bu konuda da hizmet sunabileceklerini belirtti. “Bu konuda görüşmeye her zaman hazırız” diyerek şirketin esneklik gösterebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi