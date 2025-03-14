Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter'dan Veda Etti

10 yıla yakın süredir Kanada Başbakanı olan Justin Trudeau, geçtiğimiz aylarda görevinden istifa edeceğini duyurmuştu. Trudeau, sosyal medya hesabından paylaştığı “Hey Kanada, son bir şey daha” başlıklı video ile Kanadalılara veda etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter'dan Veda Etti

Yaklaşık 10 senedir Kanada Başbakanlığı görevinde bulunan ve son zamanlarda yükselen memnuniyetsizlik sonucu istifa etme kararı alan Justin Trudeau, görevinin son saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

VİDEO PAYLAŞIMIYLA VEDA ETTİ

Trudeau, sosyal medya hesabından "Hey Kanada, son bir şey daha" başlığıyla paylaştığı videoda Kanadalılara veda etti.

Trudeau paylaştığı videoda, Kanadalılarla gurur duyduğunu belirterek, “Doğru olan için ayağa kalkan, her fırsatta yükselen, her zaman birbirlerinin arkasında duran insanlarla dolu ülkeye hizmet etmekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Ofiste son günü olduğunu dile getiren Trudeau, her zaman cesur ve özür dilemeyen Kanadalı olacağını dile getirirken, “Tek isteğim, dünya bize ne yaparsa yapsın, her zaman aynı olmanız” şeklinde konuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter'dan Veda Etti - Resim : 1

CARNEY BUGÜN YEMİN EDECEK

Trudeau'nun istifası üzerine Liberal Parti'de yapılan başkanlık seçimini Mark Carney kazanırken, Liberal Parti’nin yeni lideri bugün yemin ederek Kanada’nın 24. Başbakan olacak.

Trudeau'nun yerini alacak olan Carney, partisini bu yıl 20 Ekim'e dek yapılması öngörülen genel seçime hazırlayacak.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter'dan Veda Etti - Resim : 2

TRUDEAU'NUN İSTİFASI İSTENMİŞTİ

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevinde bulunan Trudeau, son dönemde parti içerisinde artan memnuniyetsizlik ve düşen kamuoyu desteğiyle yüze yüze kalmıştı.

Bu süreçte iktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesine yönelik çağrıda bulunmuştu.

Trudeau, ocak ayında gerçekleştirdiği basın toplantısında, siyasi "iç çekişmeler" gerekçesiyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" dile getirerek, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Justin Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanının geldiğini de sözlerine eklemişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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