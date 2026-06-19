İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3 bin 980'e Çıktı

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 980'e yükseldi.

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İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3 bin 980'e Çıktı
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 980'e yükseldi, 12 bin 1 kişi de yaralandı.

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin öldüğünü bildirmişti. Hayatını kaybedenler arasında 135 sağlık çalışanı yer alırken, 405 sağlık çalışanı da yaralandı.

ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. Ancak buna rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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