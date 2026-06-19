Erhan Karaal'ın Avukatı Konuştu: Eli Ayağı Bağlanmış, Öldüresiye Dövülmüş

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Silivri'de görülmeye devam eden 414 sanıklı İBB Davası'nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal'ın çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişilerce darp edilerek kaçırıldığını duyurmuş, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de şüphelilerin yakalanması için kolluk güçlerine talimat verildiğini belirtmişlerdi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Erhan Karaal, bu sabah polislerce bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin bir bilgilendirme yapan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı sayısını 8 kişi olarak duyurdu. Başsavcılık olayla ilgili olarak "İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada Erhan Karaal bulunmuş olup 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam edilmektedir." açıklamasını yaptı.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Erhan Karaal'ın son durumuyla ilgili avukatı Tayfun Taşlıoğlu, ANKA'ya yeni bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, öldüresiye dövüldüğü belirlenen Karaal, Tuzla'da atıl bir fabrika binasında el ve ayakları bağlı olarak bulundu. Doktorların aileye verdiği bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmayan Karaal'ın tedavi gördüğü hastaneden ilk fotoğraf da geldi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN 22 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ayrıca emniyet kaynakları da Karaal’ın, atıl şekilde bulunan prefabrik yapıda elleri kolları bağlı olarak bulunduğunu doğruladı. Emniyet kaynakları, olay yerinde üzerinde silah bulunan ve Karaal’a yemek getirdiği söylenen İ.A.'nın silahıyla birlikte gözaltına aldığını bildirdi. 99 doğumlu İ.A'nın; yağma, kasten yaralama olmak üzere 22 suç kaydının olduğu da öğrenildi.

Kaynak: ANKA