Erhan Karaal'ın Avukatı Konuştu: Eli Ayağı Bağlanmış, Öldüresiye Dövülmüş

Önceki akşam Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan ve bu sabah polis tarafından Tuzla'da atıl bir fabrika binasında bulunduğu bildirilen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın son durumuyla ilgili avukatı Tayfun Taşlıoğlu, konuştu. Taşlıoğlu, Karaal'ın öldüresiye dövüldüğünü, el ve ayaklarının bağlı şekilde bulunduğu belirtti. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ise 22 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Erhan Karaal'ın Avukatı Konuştu: Eli Ayağı Bağlanmış, Öldüresiye Dövülmüş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri'de görülmeye devam eden 414 sanıklı İBB Davası'nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal'ın çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişilerce darp edilerek kaçırıldığını duyurmuş, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de şüphelilerin yakalanması için kolluk güçlerine talimat verildiğini belirtmişlerdi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Erhan Karaal, bu sabah polislerce bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin bir bilgilendirme yapan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı sayısını 8 kişi olarak duyurdu. Başsavcılık olayla ilgili olarak "İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada Erhan Karaal bulunmuş olup 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam edilmektedir." açıklamasını yaptı.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Erhan Karaal'ın son durumuyla ilgili avukatı Tayfun Taşlıoğlu, ANKA'ya yeni bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, öldüresiye dövüldüğü belirlenen Karaal, Tuzla'da atıl bir fabrika binasında el ve ayakları bağlı olarak bulundu. Doktorların aileye verdiği bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmayan Karaal'ın tedavi gördüğü hastaneden ilk fotoğraf da geldi.

Erhan Karaal'ın Avukatı Konuştu: Eli Ayağı Bağlanmış, Öldüresiye Dövülmüş - Resim : 1

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN 22 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ayrıca emniyet kaynakları da Karaal’ın, atıl şekilde bulunan prefabrik yapıda elleri kolları bağlı olarak bulunduğunu doğruladı. Emniyet kaynakları, olay yerinde üzerinde silah bulunan ve Karaal’a yemek getirdiği söylenen İ.A.'nın silahıyla birlikte gözaltına aldığını bildirdi. 99 doğumlu İ.A'nın; yağma, kasten yaralama olmak üzere 22 suç kaydının olduğu da öğrenildi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçılma Anı Ortaya Çıktı: İşte Bulunduğu YerİBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçılma Anı Ortaya Çıktı: İşte Bulunduğu YerGüncel
Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu: 8 Şüpheli GözaltındaKaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu: 8 Şüpheli GözaltındaGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
İBB
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Özgür Özel Yeni Parti İddiaları Hakkında Konuştu: Millete Soracağım Özgür Özel Yeni Parti İddiaları Hakkında Konuştu: Millete Soracağım
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçılma Anı Ortaya Çıktı: İşte Bulunduğu Yer İşte İBB Yöneticisi Erhan Karaal'ın Kaçılma Anı ve Bulunduğu Yer
ÇOK OKUNANLAR
İsviçre Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: İsviçre'deki ABD-İran Müzakereleri İptal Edildi ABD-İran Müzakereleri İptal Edildi
Adalar Belediyesi ve Silifke Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanları Dahil Çok Sayıda Gözaltı 2 CHP'li Belediyeye Operasyon
Erhan Karaal'ın Avukatı Konuştu: Eli Ayağı Bağlanmış, Öldüresiye Dövülmüş 'Eli Ayağı Bağlanmış, Öldüresiye Dövülmüş'
Aralarında Avukatlar da Var: Bakan Gürlek’ten 'Köklerini Kazıyacağız' Mesajı Aralarında Avukatlar da Var: Bakan Gürlek’ten 'Köklerini Kazıyacağız' Mesajı
Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu: 8 Şüpheli Gözaltında Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu