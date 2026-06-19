İsrailli Aşırı Sağcı Bakandan Skandal İfadeler: Tüm Lübnan Yanmalı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'da saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail askerlerinin Hizbullah saldırısında öldürülmesinin ardından, ABD-İran mutabakatına rağmen "Lübnan'ın yanması" gerektiğini ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için bin Lübnanlı annenin ağlaması gerektiğini" iddia etti.

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İsrailli Aşırı Sağcı Bakandan Skandal İfadeler: Tüm Lübnan Yanmalı
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Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da kazanmak için çılgına dönülmesi" gerektiğini, kontrollü ve ölçülü tepkilerin işe yaramadığını öne sürdü.

'TÜM LÜBNAN YANMALI'

ABD-İran mutabakatına işaret ederek, ABD'lilere "saygı duyduğunu" söyleyen İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'da saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail askerlerini korumanın önemine vurgu yaparak, "Tüm Lübnan'ın yanması" gerektiğini savundu.

'BİN LÜBNANLI ANNE AĞLAMALI'

Ben-Gvir, İsrail saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yerinden edildiği Lübnan'da, "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için bin Lübnanlı annenin ağlaması gerektiği" iddiasında bulundu.

'CEHENNEMİN KAPILARINI AÇIN'

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 4 İsrail askerinin öldürülmesine işaret ederek, "zor bir sabah olduğu" açıklamasında bulundu.

Lübnan'a saldırıların artırılmasını isteyen Smotrich, "Cehennemin kapılarını açın." ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH SALDIRILARINDA 4 İSRİAL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın gece yarısı Lübnan’ın güneyindeki Kefer Tebnit beldesi ve Ali Tahir Tepesi yakınlarındaki İsrail tankına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Hizbullah saldırısında 52'nci Tabur Komutanı Yarbay Dor Gedalia Ben Shimhon'un da aralarında olduğu 4 İsrail askerinin öldüğü aktarılmıştı.

LÜBNAN'DA CAN KAYBI 4 BİNE DAYANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 912'ye, yaralı sayısının ise 11 bin 873'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 18 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247'si çocuk ve 366'sı kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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