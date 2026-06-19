Netanyahu'ya Tutuklama İsteyen Savcıya 'Taciz' Kıskacı

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, cinsel taciz soruşturması kapsamında İngiltere Baro Standartları Kurulu tarafından geçici olarak meslekten uzaklaştırıldı.

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Netanyahu'ya Tutuklama İsteyen Savcıya 'Taciz' Kıskacı
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Uluslararası yargının zirvesindeki isim olan Karim Khan hakkındaki kriz derinleşiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarına ilişkin soruşturmanın ardından üye devletler tarafından oylama yapılması beklenirken görevden uzaklaştırılmıştı.

İNGİLİZ BAROSU DA BİLETİNİ KESTİ

İngiltere Baro Standartları Kurulu (BSB), Khan'a geçici uzaklaştırma cezası verdiğini açıkladı. BSB tarafından yapılan açıklamada, alınan geçici uzaklaştırma kararının yürürlüğe girdiği belirtilerek, kararın önümüzdeki 4 hafta içinde Geçici Uzaklaştırma Kurulu tarafından bir duruşmada değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

KHAN SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Khan'ın ofisindeki bir avukatla rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiği iddialarına ilişkin 18 ay süren soruşturmanın ardından "görevi kötüye kullanma" suçu işlediğine karar verilmişti. UCM'nin yönetim organı tarafından soruşturmada varılan sonucun 125 üye devletin tamamına gönderilerek, üye devletlerin Khan'ın görevden alınmasına ilişkin muhtemel bir oylama yapması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran 56 yaşındaki Karim Khan ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Kaynak: İHA

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