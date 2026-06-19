Japonya'da İlkokulda Can Pazarı: 300’den Fazla Öğrenci Tahliye Edildi, 10 Yaralı Var

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir ilkokulda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Okulun dördüncü katında başlayan alevler nedeniyle 300'ü aşkın öğrenci hızla tahliye edilirken, dumandan etkilenen 8 öğrenci ve 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

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Japonya'da İlkokulda Can Pazarı: 300’den Fazla Öğrenci Tahliye Edildi, 10 Yaralı Var
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Japonya'da başkent Tokyo'ya bağlı Kita bölgesindeki bir ilkokulda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, yangında 8 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı, okulda eğitim gören 300'den fazla öğrenci tahliye edildi. Yetkililer, öğrencilerin durumunun ağır olmadığını, çoğunun dumandan etkilendiğini belirtti.

Yerel itfaiye birimleri, okulun 4. katındaki müzik odasında başlayan yangının çıkış nedenini araştırdıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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