İsviçre Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: İsviçre'deki ABD-İran Müzakereleri İptal Edildi

ABD ile İran liderlerinin sorunların çözülmesini ve savaşın durdurulmasını öngören mutabakatı imzalamasının ardından, tarafların bugün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geleceği toplantının iptal edildiği duyuruldu.

Son Güncelleme:
İsviçre Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: İsviçre'deki ABD-İran Müzakereleri İptal Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bürgenstock'daki toplantılar planlandığı gibi bugün yapılmayacak. Dolayısıyla dün duyurulan toplantı iptal edildi." ifadesi kullanıldı. Açıklama, Beyaz Saray'ın İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurmasının ardından geldi.

İRAN-ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu. İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
Adalar Belediyesi ve Silifke Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanları Dahil Çok Sayıda Gözaltı 2 CHP'li Belediyeye Operasyon
Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu: 8 Şüpheli Gözaltında Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Adalar Belediyesi ve Silifke Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanları Dahil Çok Sayıda Gözaltı 2 CHP'li Belediyeye Operasyon
Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu: 8 Şüpheli Gözaltında Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu
İsviçre Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: İsviçre'deki ABD-İran Müzakereleri İptal Edildi ABD-İran Müzakereleri İptal Edildi
Zenginlik Hayali Canlarından Etti: Kaçak Kazı Yapan İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu Zenginlik Hayali Canlarından Etti: Kaçak Kazı Yapan İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
Barış Sırası Libya'da mı? 'ABD'nin Teklifi Farklı ve Benzersiz' Barış Sırası Libya'da mı? 'ABD'nin Teklifi Farklı ve Benzersiz'