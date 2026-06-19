Zenginlik Hayali Canlarından Etti: Kaçak Kazı Yapan İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde kaçak kazı yapan Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş’ın girdikleri kuyudan cansız bedenleri çıkartıldı.

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Zenginlik Hayali Canlarından Etti: Kaçak Kazı Yapan İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
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Olay, saat 16.00 sıralarında Meram ilçesi Kızılören Mahallesi’nde meydana geldi.

KAÇAK KAZI CANLARINDAN ETTİ

Dağlık bir bölgedeki bir kuyuda 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, kuyuda çalışma başlattı.

Ekiplerin ortak çalışması sonucu kuyuda bulunan Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kuyudan çıkarılan cesetler Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Konukcu ve Çelikbaş hakkında Selçuklu ilçesinde polise kayıp başvurusu bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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