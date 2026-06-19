Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu: 8 Şüpheli Gözaltında
Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu. Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Kaçırıldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
8 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'ye yükseldi.
KAÇIRILMA ANI KAMERADA
Öte yandan Erhan Karaal'ın kaçırılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın Karaal'ın evinin önünde durduğu ve bindirildikten sonra hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.
Kaynak: AA-DHA