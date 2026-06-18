Giresun'da Kayıp Olarak Aranan Polisin Cansız Bedeni Denizden Çıktı

Giresun’da iki gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru, sahilde ölü olarak bulundu. Osman S.'nin bir süredir boşanma aşamasında olduğu ve ailevi sorunlar dolayısı ile intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Giresun'da Kayıp Olarak Aranan Polisin Cansız Bedeni Denizden Çıktı
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Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Osman S.’den iki gündür haber alamayan yakınları durumu ilgili birimlere bildirdi.

Akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi sahil şeridinde denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Osman S. olduğu tespit edildi.

CENAZESİ TRABZON'A GÖNDERİLDİ

Olay yerine Giresun İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş ile çok sayıda polis memuru da geldi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Osman S.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gönderileceği belirtildi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, polis memuru Osman S.’nin boşanma sürecinde olduğu ve ailevi sorunlarından dolayı intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA-İHA

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