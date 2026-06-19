Tarım Bakanlığı Alarm Verdi: Ünlü Çay Markasında Yasaklı Madde Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine bu kez çay ve baharat ürünleri damga vurdu. Yapılan denetimlerde bazı siyah çay ve sumak ürünlerinde gıdalarda kullanımı yasak olan boya maddelerine rastlandı.

Son Güncelleme:
Tarım Bakanlığı Alarm Verdi: Ünlü Çay Markasında Yasaklı Madde Tespit Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasadaki uygunsuz ürünleri tespit etmek amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Son güncellemeyle birlikte “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine çay ve baharat kategorisinden yeni ürünler eklendi. Laboratuvar incelemelerinde bazı ürünlerde insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek yasaklı renklendirici maddeler bulunduğu belirlendi.

DEMLİK POŞET ÇAYDA YASAKLI BOYA TESPİTİ

Denetimler kapsamında Samsun’un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren Tirebolu Çaysan Çay Sanayi tarafından üretilen ve “Elmas” markasıyla satışa sunulan demlik poşet siyah çay incelendi. Yapılan analizlerde üründe, gıda mevzuatına göre kullanımına izin verilmeyen boya maddesinin bulunduğu tespit edildi. Bakanlık, söz konusu ürünü sağlığı riske atan gıdalar listesine dahil etti.

RİZE’DE ÜRETİLEN ÇAYDA DA AYNI BULGUYA RASTLANDI

Denetimlerde benzer bir durumun Rize’de üretimi yapılan çaylarda da görüldüğü ortaya çıktı. Güneysu’da faaliyet gösteren Ada Çay Sanayi’nin piyasaya sunduğu “Behiç Çay Export Siyah Çay” ürününde de yasaklı renklendirici maddeye rastlandı.

Uzmanlar, bazı üreticilerin çayın rengini daha koyu ve cazip göstermek amacıyla bu tür yöntemlere başvurabildiğini, ancak bunun tüketici sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.

KATKI MADDESİ ÜRETİCİLERİ DE LİSTEYE GİRDİ

Bakanlığın incelemeleri yalnızca çay ürünleriyle sınırlı kalmadı. İstanbul’da faaliyet gösteren bazı katkı maddesi üreticilerinin ürünlerinde de mevzuata aykırı kimyasal maddeler tespit edildi. Bu kapsamda bazı renklendirici ürün grupları da denetim sonucunda uygunsuz bulunarak kamuoyuna açıklandı.

SUMAKTA RENK HİLESİ ORTAYA ÇIKTI

Denetimlerin bir diğer adresi ise baharat sektörü oldu. Özellikle sofralarda sıkça kullanılan sumak ürünlerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Gaziantep’te üretim yapan “Aladeep” ve “Erbalcı Baharat” markalarına ait bazı sumak ürünlerinde, rengini daha canlı göstermek amacıyla gıdalarda kullanımı yasak olan boya maddelerinin kullanıldığı belirlendi.

TÜKETİCİLERE UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin alışveriş yaparken ürünlerin marka, içerik ve üretici bilgilerini dikkatle incelemesi gerektiğini vurgularken, denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı. Bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çay
Son Güncelleme:
İSKİ Duyurdu! İstanbul'da 10 Saatlik Su Kesintisi İSKİ Duyurdu! İstanbul'da 10 Saatlik Su Kesintisi
Orhan Gencebay'dan Gençlere Yeşilay'la Çağrı: '44 Yıl Önce Bıraktım' Orhan Gencebay'dan Gençlere Çağrı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
İsviçre Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: İsviçre'deki ABD-İran Müzakereleri İptal Edildi ABD-İran Müzakereleri İptal Edildi
Adalar Belediyesi ve Silifke Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanları Dahil Çok Sayıda Gözaltı 2 CHP'li Belediyeye Operasyon
Erhan Karaal'ın Avukatı Konuştu: Eli Ayağı Bağlanmış, Öldüresiye Dövülmüş 'Eli Ayağı Bağlanmış, Öldüresiye Dövülmüş'
Aralarında Avukatlar da Var: Bakan Gürlek’ten 'Köklerini Kazıyacağız' Mesajı Aralarında Avukatlar da Var: Bakan Gürlek’ten 'Köklerini Kazıyacağız' Mesajı
Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu: 8 Şüpheli Gözaltında Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu