Kemal Kılıçdaroğlu'dan Vekillere Kritik 'Disiplin' ve 'Birlik' Mektubu: 'Dağınıklığa Lüksümüz Yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine ve milletvekillerine hitaben bir mektup kaleme aldı. Kılıçdaroğlu mektubunda kenetlenme çağrısı yaparken, "Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur" ifadeleri dikkat çekti.

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Kemal Kılıçdaroğlu'dan Vekillere Kritik 'Disiplin' ve 'Birlik' Mektubu: 'Dağınıklığa Lüksümüz Yok'
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu tarafından CHP Milletvekillerine yönelik olarak bir mektup kaleme alındı.

'BİRLİK' VE 'DİSİPLİN' VURGUSU

Mektupta Kılıçdaroğlu birlike ve disiplin vurgusu yaparken hedefini ise "Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis’teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır." sözleriyle açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun mektubu şöyle:

"Değerli Milletvekili,

Sevgili Yol Arkadaşım;

Bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu; bu toprakların adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasının bu şerefli çatıda vücut bulduğunu çok iyi biliyoruz.

Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum.

Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup içi yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.

Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis’teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.

On milyonlarca yurttaşımız; partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını cumhuriyetin aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır.

Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte; kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.

Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Yolumuz açık olsun.

Saygılarımla,

Kemal KILIÇDAROĞLU
Genel Başkan"

Kaynak: Haber Merkezi

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Milletvekili
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