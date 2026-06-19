İsrail ve Hizbullah Anlaştı: Barış Önündeki Bir Engel Daha Aşıldı

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İsrail ve Hizbullah, ateşkeste anlaştı. Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yetkilisi, ateşkesin bugün yerel saatle 16.00'da başlayacağını bildirdi.

'ABD, KATAR VE İRAN'IN KATKILARIYLA ANLAŞMAYA VARILDI'

ABD'li yetkili, Hizbullah ve İsrail'in ABD ile Katarlı müzakerecilerin ve İran'ın yardımıyla anlaşmaya vardığını dile getirerek, "Bugün erken saatlerde yaşanan karşılıklı saldırıdan sonra İsrail ve Hizbullah'ın şu anda ateşkes halinde olduğunu anlıyoruz" dedi.

ATEŞKES DOĞRU, İSRAİL ORDUSU GERİ ÇEKİLMEYECEK

İsrail basınının İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde ise, Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiği doğrulanırken, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceği iddia edildi.

BARIŞIN ÖNÜNDEKİ BİR ENGEL DAHA KALKTI

Lübnan'da uygulanacak ateşkesle İran ve ABD arasında İsviçre'de başlaması gereken müzakere sürecinin önündeki engellerden biri kalkmış oldu.

ABD ve İran, 14 maddelik mutabakat zaptında ABD ve İran arasındaki kalıcı ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını belirtse de İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyordu.

ABD Başkanı Trump ve İsrail lideri Netanyahu arasında Lübnan nedeniyle gerginlik artmıştı.

Kaynak: AA-İHA