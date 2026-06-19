Özgür Özel’den Sürpriz Karar: Geniş Katılımlı Mitingler İptal Edildi, İşte Yeni Yol Haritası

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı ve CHP Genel Merkezi'ndeki gerilimin ardından Özgür Özel, büyük mitingler yerine doğrudan halkla temas kuracağı yeni eylem planını devreye alıyor.

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Özgür Özel’den Sürpriz Karar: Geniş Katılımlı Mitingler İptal Edildi, İşte Yeni Yol Haritası
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için verdiği 'mutlak butlan' kararı ve ardından genel merkez önünde yaşanan polis müdahalesi, ana muhalefet kulislerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi, yaşanan hukuki krizin ardından yeni yol haritasını netleştirmeye başladı.

MİTİNGLER RAFA KALKTI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde geniş katılımlı mitingler yerine il ve ilçelerde esnaf ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri gibi vatandaşlarla birebir temas kurabileceği etkinliklere ağırlık verecek. Özel, dün Ankara Ulus'ta bugün Denizli'de olduğu gibi farklı il ve ilçelerde vatandaşlarla doğrudan temas kuracağı programlar yapacak. Bu çerçevede, esnaf ziyaretleri, pazar yeri ve kahvehane ziyaretlerine ağırlık verecek olan Özel, gençlerle ve vatandaşlarla halk buluşmaları da yapacak.

Özel yarın da Burdur'un Yeşilova, Çavdır, Çeltikçi ve Bucak ilçeleri ile Merkez ilçede farklı vesilelerle vatandaşlarla bir araya gelecek.

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Kaynak: ANKA

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