Beylikdüzü Belediyesi Operasyonunda 12 Tutuklama
Beylikdüzü Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 12’si hakkında tutuklama, 15’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Haziran'da, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 27 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
12 TUTUKLAMA ÇIKTI
Şüphelilerden 16'sı tutuklama, 11'i ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına, 15'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Kaynak: AA
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