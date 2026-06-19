26 İlde IŞİD Operasyon, Onlarca Gözaltı Var

İçişleri Bakanlığı, 26 ilde düzenlenen IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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26 İlde IŞİD Operasyon, Onlarca Gözaltı Var
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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin IŞİD terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlendi.

Kaynak: DHA

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