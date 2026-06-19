Aralarında Avukatlar da Var: Bakan Gürlek’ten 'Köklerini Kazıyacağız' Mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda önde gelen bir sokak çetesine darbe indirildiğini açıkladı. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, Bakan Gürlek çocukları kullanan suç örgütlerine karşı net bir uyarıda bulundu: "Bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecek."

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Aralarında Avukatlar da Var: Bakan Gürlek’ten 'Köklerini Kazıyacağız' Mesajı
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Organize suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik mücadele sürüyor. Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, suç yapılanmalarına karşı bu sabah şafak vakti büyük bir operasyonun düğmesine basıldı.

3 AVUKAT DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye’nin önde gelen sokak çetelerinden biri hedef alındı.

İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon neticesinde, çete faaliyetlerine karıştığı tespit edilen ve aralarında 3 avukatın da yer aldığı 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

'YAŞINIZ KÜÇÜK, CEZA ALMAZSINIZ' YALANINA SERT TEPKİ

Sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerin çocukları tuzağa düşürmek için kirli bir dezenformasyon yürüttüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken 'nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız' diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir. Cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekle birlikte; çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması halinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar ön görmektedir."

'KÖKLERİ KAZINANA DEK SÜRECEK'

Şehirlerin güvenliği ve gençlerin geleceği için tavizsiz bir kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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