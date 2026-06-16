Ateşkes Sözde Kaldı, İsrail’in Lübnan Saldırısında Dört Ölü

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde üç aracı hedef aldı. Saldırılarda dört kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Ateşkes Sözde Kaldı, İsrail’in Lübnan Saldırısında Dört Ölü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, ateşkes ve İran ile ABD arasında varılan anlaşmaya rağmen Lübnan’ın güneyinde üç aracı hedef aldı. Saldırılar, Nebatiye kentine bağlı Meyfedun ve Şevkin beldelerinde gerçekleşti. İlk saldırıda Meyfedun’da bir araç hedef alındı, ardından olay yerine toplanan sivillerin bulunduğu bölgede ikinci bir araç vuruldu.

Aynı bölgede İsrail’e ait bir başka İHA’nın Şevkin beldesinde üçüncü bir aracı hedef aldığı ifade edildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre dört kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Beyrut’ta ise İsrail’e ait bir İHA’nın gün içinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Lübnan İsrail
Son Güncelleme:
Yer ve Gün Netleşti: ABD ile İran Anlaşmaya Resmi İmza Atacak ABD ile İran Anlaşmaya Resmi İmza Atacak
G7'de Trump Kasırgası: Netanyahu'ya Beyrut Uyarısı, İran'a Nükleer Ültimatom! Netanyahu'ya Beyrut Uyarısı, İran'a Nükleer Ültimatom!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ece İrtem'in Ölümünde Dikkat Çeken İfade Ortaya Çıktı! O Geceyi Tek Tek Anlattı Ece İrtem'in Ölümünde Dikkat Çeken İfade Ortaya Çıktı! O Geceyi Tek Tek Anlattı
TRT’de Dünya Kupası Krizi: Spikerin Hatası Yayını Karıştırdı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı TRT’de Dünya Kupası Krizi: Spikerin Hatası Yayını Karıştırdı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil' CHP Genel Başkan Yardımcısı Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil'
Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...' Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...'
Borçlara Faiz İndirimi! 31 Ağustos'a Kadar Başvuran 72 Ay Taksitle Ödeyecek Borçlara Faiz İndirimi! 31 Ağustos'a Kadar Başvuran 72 Ay Taksitle Ödeyecek