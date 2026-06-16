Ateşkes Sözde Kaldı, İsrail’in Lübnan Saldırısında Dört Ölü

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İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, ateşkes ve İran ile ABD arasında varılan anlaşmaya rağmen Lübnan’ın güneyinde üç aracı hedef aldı. Saldırılar, Nebatiye kentine bağlı Meyfedun ve Şevkin beldelerinde gerçekleşti. İlk saldırıda Meyfedun’da bir araç hedef alındı, ardından olay yerine toplanan sivillerin bulunduğu bölgede ikinci bir araç vuruldu.

Aynı bölgede İsrail’e ait bir başka İHA’nın Şevkin beldesinde üçüncü bir aracı hedef aldığı ifade edildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre dört kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Beyrut’ta ise İsrail’e ait bir İHA’nın gün içinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak: AA