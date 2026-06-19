Trump Bir Kez Daha İran Hakkında Konuştu: İran Bitti, Bizden 10 Cent Bile Alamazlar

ABD Başkanı Trump, mutabakata vardığı İran hakkında konuştu. Trump, "İran bitti! Bizden para alamayacaklar. 10 cent bile" ifadelerini kullandı.

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Trump Bir Kez Daha İran Hakkında Konuştu: İran Bitti, Bizden 10 Cent Bile Alamazlar
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la İsviçre'de başlaması beklenen ancak İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle belirsiz süreyle ertelenen müzakereler öncesi sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Trump, Truth Social platformundan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu.

'ÇARESİZLİKTEN MASAYA İRAN OTURDU, İŞLERİ BİTTİ'

İki ülke arasındaki mutabakatla ilgili ABD Başkanı, "Biz çaresizlikten masaya oturmadık, İran oturdu. İşleri bitti." değerlendirmesini yaptı.

'ON CENT BİLE ALAMAYACAKLAR'

Trump, mutabakat gereği kararlaştırılan 60 günü tamamlayacaklarını belirterek, İran'ın "On cent bile alamayacağını" belirtti.

'SAVAŞ İRAN'I ZAYIFLATTI'

Art arda yaptığı paylaşımlarda Trump, "Savaş, İran'ı zayıflattı. Artık ne bir hava kuvveti ne donanması ne uçaksavar teçhizatı ne radarı ne de kayda değer başka bir şeyi var." yorumunu yaptı.

DEMOKRATLARA SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

İran'ın 4 ay öncesine kıyasla daha iyi olduğunu söyleyen Demokratlara yüklenen Trump, "Böyle bir şeyi söyleyip, yanlarına kar kalmasını hayal edebiliyor musunuz? İnsanlar ne kadar aptal olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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