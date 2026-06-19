Körfez’de 'Hayalet Hücre' Alarmı: İran’ın Gizli İHA Üsleri Deşifre Oldu

İngiliz haber ajansı Reuters, İran Devrim Muhafızları’nın Körfez ülkelerini ve ABD üslerini vurmak için Irak'ta doğrudan Tahran'a bağlı gizli suikast ve İHA hücreleri kurduğunu ileri sürdü.

Son Güncelleme:
Körfez’de 'Hayalet Hücre' Alarmı: İran’ın Gizli İHA Üsleri Deşifre Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'da gerilimi zirveye tırmandıracak çok kritik bir istihbarat raporu dünya gündemine bomba gibi düştü.

Reuters, 8 Iraklı kaynağa dayandırdığı haberinde, İran İslam Devrim Muhafızları'nın ABD askerlerinin bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılar gerçekleştirmek için Irak'ta gizli yeni hücreler kurduğu ifade edildi. Devrim Muhafızları'nın tespit edilmemek için mevcut milisleri kullanmadığı aktarıldı.

27 GÜNDE EN AZ 7 KAMİKAZE İHA SALDIRISI

3 kaynağa göre, her biri yaklaşık 10 seçkin Iraklı Şii savaşçıdan oluşan 3 veya 4 hücre, 20 Nisan ile 17 Mayıs arasında Basra ve Samawa'nın yakınlarındaki çöl bölgelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hedeflere en az 7 insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

2 Iraklı askeri yetkili, bir güvenlik yetkilisi ve 5 yerel milis komutanı, söz konusu yeni grupların komuta yapısının dışında faaliyet gösterdiğini ve doğrudan İran Devrim Muhafızları'na bağlı olarak çalıştığını aktardı. Yeni grupların, Kuveyt'e en az 3, Suudi Arabistan'a 2 ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

KRİTİK ÜS VE TERMİNAL DE HEDEFTE

Kaynaklar, hedeflerin arasında ABD güçlerinin konuşlandığı Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü ve ülkenin uluslararası havaalanındaki bir askeri terminalin de bulunduğunu belirtti. Kaynaklara göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan saldırılar engellendi.

Şii çoğunluğa sahip bir ülke olan Irak'ta çoğu İran'la yakın bağlar sürdüren çok sayıda milis gücü bulunuyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
İran
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İsrailli Aşırı Sağcı Bakandan Skandal İfadeler: Tüm Lübnan Yanmalı 'Tüm Lübnan Yanmalı'
Netanyahu'ya Tutuklama İsteyen Savcıya 'Taciz' Kıskacı Netanyahu'ya Tutuklama İsteyen Savcıya 'Taciz' Kıskacı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
İsviçre Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: İsviçre'deki ABD-İran Müzakereleri İptal Edildi ABD-İran Müzakereleri İptal Edildi
Erhan Karaal'ın Avukatı Konuştu: Eli Ayağı Bağlanmış, Öldüresiye Dövülmüş 'Eli Ayağı Bağlanmış, Öldüresiye Dövülmüş'
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Vekillere Kritik 'Disiplin' ve 'Birlik' Mektubu: 'Dağınıklığa Lüksümüz Yok' 'Dağınıklığa Lüksümüz Yok'
Adalar Belediyesi ve Silifke Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanları Dahil Çok Sayıda Gözaltı 2 CHP'li Belediyeye Operasyon
Tarım Bakanlığı Alarm Verdi: Ünlü Çay Markasında Yasaklı Madde Tespit Edildi Tarım Bakanlığı Alarm Verdi: Ünlü Çay Markasında Yasaklı Madde Tespit Edildi