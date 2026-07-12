İsrail'de İran Hazırlığı: Orduya Saldırı Talimatı Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasındaki ateşkes bozulunca İsrail de saldırı için harekete geçti. İsrailli akademisyen ve siyaset yorumcusu Dr. Gadi Taub'un 'Eşik Bekçisi' adlı podcast programına konuk olan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yeniden saldırı düzenlemek için giriştikleri hazırlıklar, Lübnan’ın güneyinde sürdürdükleri işgal ve Gazze Şeridi’ne saldırılara ilişkin konuştu.

Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'yla birlikte İsrail ordusuna İran'a yönelik bağımsız saldırılar düzenlemek için hazırlıklar yapması talimatını verdiklerini söyledi.

Tahran yönetiminin, ABD ile birlikte İran’a düzenledikleri saldırılarda vurulan nükleer tesislerin yeniden inşasına girişmediğini öne süren Katz, “Bunu tekrar başlatmak için öncelikle bir karar almaları gerekir ve henüz böyle bir karar almış değiller” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN İÇİN GAZZE ÖRNEĞİ

Lübnan'da yürüttükleri işgale ilişkin konuşan Katz, "Lübnan'ın güneyinin Gazze'ye döneceğini ve Refah modelini uygulayacağımızı söylemiştim" dedi. Lübnan’ın güneyinden sürdükleri yaklaşık 200 bin bölge sakininin 'çok uzun bir süre daha' dönemeyeceklerini savunan Katz, "Evlerinin yaklaşık yarısı zaten yıkılmış durumda. Artık orada hiçbir sivil yok. Sadece askerler ve yıkılmış evler var” diye konuştu.

Katz, Lübnan’ın güneyindeki tüm yapıları yerle bir etmekle ve sınır hattı boyunca uzanan Lübnan’a ait 24 köyü haritadan silmekle övünerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ordu, buldozerler ve patlayıcılarla köyleri sistematik bir şekilde haritadan sildi. Evlerin yüzde doksanı artık yok. 15 bin ile 20 bin arasında ev yerle bir edildi."

GAZZE'YE SALDIRILAR

Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen yürüttükleri saldırı ve işgale değinen Katz, "Gazze'nin kalbindeyiz. Yalnızca hala Gazze'de olmakla kalmıyoruz, oradaki varlığımız küçülmek yerine daha da genişliyor" şeklinde konuştu. Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 60'ın üzerine çıktığını belirten Katz, işgalin süreceğini şu sözlerle ifade etti: "Açık ve net bir şekilde orada kalmaya devam edeceğiz. Bu güvenlik bölgeleri artık İsrail'in ulusal güvenlik politikasının bir parçasıdır."

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yarattıkları yıkıma ilişkin Katz, "Refah yerle bir edildi. Artık dönebilecekleri bir yer yok. Orada kalanlar ise tünellerde sıkışıp kaldı. Daha sonra aynı modeli Beyt Hanun, Han Yunus ve diğer yerlerde de uyguladık" dedi.

Kaynak: AA