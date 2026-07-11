Orta Doğu'da İpler Koptu: İran Savaşı Bitirecek Mutabakatın İhlal Edildiğini Duyurdu

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Orta Doğu'da topyekun bir savaşı engellemek amacıyla geçtiğimiz ay Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda imzalanan tarihi İslamabad Mutabakatı, bir aydan kısa sürede çöküşün eşiğine geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin mutabakat zaptından doğan yükümlülüklerini çiğnediğini sert bir dille duyurdu. Sosyal medya hesabı X üzerinden resmi bir açıklama yapan Erakçi, Tahran yönetiminin anlaşmanın şartlarına sadık kaldığını ancak Washington'ın attığı adımlarla sürece ihanet ettiğini savundu.

'SÖZDE BAKAN PARAGRAF 9'U İHLAL ETTİ'

Dışişleri Bakanı Erakçi, yaptığı paylaşımda doğrudan ABD Hazine Bakanlığı'nı hedef alarak, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanının aksine sözünü tuttu" ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklar, bahsi geçen 9. maddenin ABD’nin bölgeye ek askeri güç sevk etmemesini ve askeri tahkimatı durdurmasını öngördüğünü belirtiyor. Bu ihlalin, Beyaz Saray'ın bölgedeki sistematik hatalı adımlarının bir devamı olduğunu vurgulayan Erakçi, mutabakatın yürürlükte kalabilmesi için ABD'nin acilen karşılıklı uyum çizgisine dönmesi gerektiği uyarısında bulundu.

ATEŞKES SÜRECİNDE SİLAHLAR YENİDEN KONUŞTU

İki ülke arasında büyüyen savaşı sonlandırmak adına 14 Haziran'da yürürlüğe giren İslamabad Mutabakatı, taraflara nihai barış anlaşması için 60 günlük bir müzakere penceresi tanımıştı. Ancak diplomatik temaslar sürerken 8 Temmuz'da ABD ordusunun İran hedeflerine yönelik yeni hava saldırıları başlatması sahayı yeniden alevlendirdi. İran, bu bombardımanlara misilleme olarak komşu ülkelerde konuşlu ABD askeri üslerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurmuştu.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikalılar mutabakata ihanet ettiği sürece biz de kendimizi kapsamlı olarak savunmaya hazırız" diyerek Tahran'ın askeri teyakkuza geçtiğini teyit etti.

Kaynak: AA