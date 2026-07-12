Trump'tan İran Mesajı: 'Dün Gece Onları Yerle Bir Ettik, Hürmüz Boğazı Açık'

İran'a saldırılara ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Dün gece onları yerle bir ettik" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söyledi.

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Trump'tan İran Mesajı: 'Dün Gece Onları Yerle Bir Ettik, Hürmüz Boğazı Açık'
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ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği mülakatta İran'la devam eden savaşa ilişkin konuştu. ABD'nin dün gece gerçekleştirdiği yeni hava saldırılarının ardından İran tarafının Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurduğunu, ancak ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) boğazın açık olduğunu ilan ettiğini hatırlatan sunucu, bölgedeki son durumu sordu. Trump, soruya şu yanıtı verdi:

"Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları yerle bir ettik, ağır bir şekilde bombaladık. Onlar son derece kötü niyetli ve sorunlu insanlar. Kendileriyle son dönemde yaptığımız görüşmeler neticesinde dün mükemmel bir anlaşmaya varmışlardı. Nükleer faaliyetlerin durdurulması dahil her konuda anlaştık, her şeyden vazgeçtiler. Ancak bu mutabakatın hemen ardından, odadan çıktıktan bir saat sonra bir gemimize insansız hava aracıyla saldırdılar. Onlara 'Siz gerçekten hastasınız' dedim. Bu anlaşılması güç bir durum."

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
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