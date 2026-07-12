Bangladeş'te Sel ve Heyelan Felaketi: 10'larca Ölü ve Yaralı Var

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Yerel Prothom Alo gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığından yapılan açıklamada, Khagrachhari, Rangamati, Bandarban, Cox's Bazar, Chattogram, Moulvibazar ve Habiganj olmak üzere 7 bölgedeki çok sayıda yerleşim yerinin sular altında kaldığı belirtildi.

44 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 44 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin yaralandığı ifade edildi.

BİR MİLYONU AŞKIN KİŞİ DOĞRUDAN ETKİLENDİ

Afetten toplam 1 milyon 22 bin 963 kişinin olumsuz etkilendiği aktarılan açıklamada, ülke genelinde 1000'den fazla geçici barınma merkezi açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, havzalardaki su seviyelerinin yükselmesine karşı yeni taşkınlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA