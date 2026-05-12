İsrail Meclisi’nden Tartışmalı İdam Yasasına Onay

İsrail Meclisi’nde yapılan oylamada, söz konusu düzenleme 120 sandalyeli Knesset’te 93 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Tasarıya karşı ya da çekimser oy kullanılmadı. The Times of Israel’in aktardığına göre yasa, Filistinlilerin yargılanması için özel bir askeri mahkeme sistemi oluşturulmasını ve mevcut yargılama usullerinde değişiklik yapılmasını öngörüyor.

300 KİŞİ BU KAPSAMDA YARGILANIYOR

Yeni düzenleme kapsamında, 7 Ekim 2023 olaylarına katıldığı iddia edilen kişilerin “terör”, “savaş suçu” ve “soykırım” gibi ağır suçlamalarla yargılanabileceği belirtiliyor. İsrail basını, yaklaşık 300 Filistinlinin bu kapsamda gözaltında tutulduğunu aktarırken, yargılamaların bazı bölümlerinin kamuya açık şekilde yürütüleceği ifade edildi. Yasa, İsrail’de hem iç hukuk hem de uluslararası insan hakları çevrelerinde tartışmalara neden olurken, bazı muhalefet temsilcileri düzenlemeyi sert sözlerle eleştirdi.

BENZER TASARIYA DA ONAY GELMİŞTİ

İsrail Meclisi, mart ayında İran'a saldırıların gölgesinde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını da onaylamıştı. Yasaya göre, "İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. İsrail Yüksek Mahkemesi, yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.

Kaynak: AA