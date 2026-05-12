Çorum’da Hastane Personeline 'Hırsızlık' Operasyonu

Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan 7 kişi hakkında, hastaneye ait çeşitli malzemeleri kurum dışına çıkardıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfak bölümünde bazı malzemelerin eksildiğinin belirlenmesi üzerine başlatılan idari inceleme sonrası, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, aralarında mutfak görevlisi, şoför ve hasta bakıcıların da bulunduğu 7 şüphelinin çeşitli ürün ve eşyaları hastane dışına çıkardığı tespit edildi. Şüpheliler, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hastanede hizmetli olarak görev yapan M.G.’nin kuruma ait malzemeleri dışarı çıkararak bir market çalışanına verdiğinin belirlendiği ifade edildi. Şüphelinin eylemlerini planlı ve sürekli şekilde gerçekleştirdiğinin anlaşılması üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldığı kaydedildi. Takip sonucunda M.G. ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 6 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

