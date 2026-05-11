İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ek soruşturma kapsamında Peyzaj ve Ağaç A.Ş.’ye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, 20 kişinin tutuklanmasını talep ederken, sulh ceza hakimliği 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Diğer 12 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şöyle: Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Binali Sarıtaş, Derya Dağdeviren, Murat Dağdeviren, Orhan Yıldırım, Selim Marangoz, Süleyman Uzun, Fatih Temur, Muammer Ali Özdil, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç.

SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Adli kontrolle serbest bırakılanlar arasında, operasyon öncesi babasını kaybettiği için cenaze izni verilen Yasin Çağatay Seçkin’in yanı sıra, daha önce İBB soruşturması kapsamında tahliye edilen Fatih Yağcı, Alkan Başçiftçi ve Ekrem Ofluoğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.

DAVA HAKKINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın 'Ekrem İmamoğlu’nun elebaşılığında kurulan suç örgütü' iddiası kapsamında yürütüldüğünü açıklamış; Peyzaj ve Ağaç A.Ş. üzerinden 'usulsüz ve kurgusal ihale sistemi' kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: DHA