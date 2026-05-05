İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 2 bin 702'ye Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in mart ayından bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, saldırıların sivil halk ve sağlık altyapısı üzerindeki yıkıcı etkileri gözler önüne serildi.

Buna göre 2 Mart tarihinde başlayan saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 702’ye ulaştı. Yaralı sayısıysa 8 bin 311 olarak kayıtlara geçti. 2 Mart ile 5 Mayıs tarihleri arasındaki süreci kapsayan son rapora göre, kayıpların yüzde 94’ünü Lübnan vatandaşları oluştururken, geri kalan kısmın çoğunlukla ülkede bulunan Suriye ve Filistin uyruklulardan oluştuğu belirtildi.

ÇOCUK VE KADINLARIN KAYBI YÜKSEK

Saldırıların demografik dağılımına yer verilen açıklamada, yaşamını yitirenler arasında çok sayıda sivilin bulunduğu vurgulandı. Verilere göre, hayatını kaybedenlerden 191’inin çocuk, 311’inin ise kadın olduğu aktarıldı.

SAĞLIK ALTYAPISI VE ÇALIŞANLARI HEDEFTE

İsrail saldırılarının Lübnan’ın sağlık sisteminde yarattığı tahribatın boyutu da raporda detaylandırıldı. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerine yönelik 132 ayrı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. Bu saldırılarda 103 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 238 çalışan yaralandı.

Lübnan genelindeki tıbbi imkanların daraldığına dikkat çekilen açıklamada, saldırılar sonucu 119 ambulansın ve 16 hastanenin hasar gördüğü belirtildi. Maddi hasarın yanı sıra, 3 hastanenin tamamen hizmet dışı kalmasıyla bölgedeki sağlık hizmetlerine erişimin ciddi oranda kısıtlandığı bildirildi.

Kaynak: DHA