İsrail İdam Yasasını Onayladı, Tepkiler Çığ Gibi

İsrail parlamentosu, Filistinli esirlere idam cezası verilmesini öngören tartışmalı yasayı kabul etti. Başbakan Netanyahu’nun da 'evet' oyu verdiği düzenleme, aşırı sağ için siyasi zafer olarak görülürken uluslararası hukuk çevrelerinden sert eleştiriler geldi.

İsrail parlamentosu (Knesset), İsraillileri öldürmekten suçlu bulunan Filistinlilere idam cezası verilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Oylamaya katılan Binyamin Netanyahu’nun da 'evet' oyu verdiği düzenleme, İsrail siyasetinde uzun süredir gündemde olan en sert güvenlik yasalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni yasaya göre Batı Şeria’da İsraillilere yönelik cinayet suçlarında Filistinlilere 'idam' cezası verilebilecek. Düzenleme, askeri mahkemeler ve sivil mahkemeler arasında farklı uygulamalar öngörerek idam kararının kapsamını genişletiyor. Yasa yalnızca gelecekte işlenecek suçları kapsarken, geçmiş vakalara uygulanmayacak.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütleri ile uluslararası hukuk çevreleri yasayı 'ırkçı ve ayrımcı' olarak nitelendirerek sert şekilde eleştirdi. Eleştirilerde, düzenlemenin adil yargılama ilkesini zayıflatabileceği ve uygulamada ayrımcılık yaratabileceği ifade edildi.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail Meclisi’nin Filistinli mahkumlara idam cezası öngören tartışmalı yasayı onaylamasına sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, kararın uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail’in söz konusu düzenlemeyi 'Filistin halkına karşı savaş suçu' niteliğinde bir adım olarak hayata geçirdiği ifade edilerek kararın reddedildiği ve şiddetle kınandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Lübnan'da Patlama: Son 24 Saatte 3 Barış Gücü Askeri Öldü Lübnan'da Patlama: Son 24 Saatte 3 Barış Gücü Askeri Öldü
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Trump İlk Defa İsim Verdi: İran'da Görüştüğümüz Kişi... Trump İlk Defa İsim Verdi
Kalbi Yeniden Çalıştırılmıştı... Kazada Yaralanan Polis Şehit Oldu Kazada Yaralanan Polis Şehit Oldu
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Marmara Depremi İçin Tarih Verdi: Yüzde 70 İhtimalle Burada Gerçekleşecek Japon Deprem Uzmanı Marmara Depremi İçin Tarih Verdi: Yüzde 70 İhtimalle Burada Gerçekleşecek
Trump'tan İran'a Yeni Tehdit: 'Hürmüz Açılmazsa Petrol Kuyularını, Hark Adasını Yok Ederiz' 'Hürmüz Açılmazsa Petrol Kuyularını, Hark Adasını Yok Ederiz'
Takıntılı Erkek Banka Şubesinde Terör Estirdi: Soygunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Takıntılı Erkek Banka Şubesinde Terör Estirdi: Soygunda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu