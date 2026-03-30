İsrail İdam Yasasını Onayladı, Tepkiler Çığ Gibi

İsrail parlamentosu (Knesset), İsraillileri öldürmekten suçlu bulunan Filistinlilere idam cezası verilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Oylamaya katılan Binyamin Netanyahu’nun da 'evet' oyu verdiği düzenleme, İsrail siyasetinde uzun süredir gündemde olan en sert güvenlik yasalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni yasaya göre Batı Şeria’da İsraillilere yönelik cinayet suçlarında Filistinlilere 'idam' cezası verilebilecek. Düzenleme, askeri mahkemeler ve sivil mahkemeler arasında farklı uygulamalar öngörerek idam kararının kapsamını genişletiyor. Yasa yalnızca gelecekte işlenecek suçları kapsarken, geçmiş vakalara uygulanmayacak.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütleri ile uluslararası hukuk çevreleri yasayı 'ırkçı ve ayrımcı' olarak nitelendirerek sert şekilde eleştirdi. Eleştirilerde, düzenlemenin adil yargılama ilkesini zayıflatabileceği ve uygulamada ayrımcılık yaratabileceği ifade edildi.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail Meclisi’nin Filistinli mahkumlara idam cezası öngören tartışmalı yasayı onaylamasına sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, kararın uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail’in söz konusu düzenlemeyi 'Filistin halkına karşı savaş suçu' niteliğinde bir adım olarak hayata geçirdiği ifade edilerek kararın reddedildiği ve şiddetle kınandığı bildirildi.

Kaynak: AA